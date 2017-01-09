Причины крушения Ту-154 в Сочи: эксперт доказал возможность теракта на борту разбившегося самолета (ФОТО)

Причины крушения Ту-154 над Черным морем, последние новости: версия о теракте на борту потерпевшего крушение самолета в Сочи получила свое развитие.

Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи: независимый эксперт доказал возможность теракта

Свою оценку крушению самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи в конце 2016 года дал независимый технический эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов. По словам специалиста, официальные версии не соответствуют одному нюансу: уже в первые часы крушения стало понятно, что обломки авиалайнера разбросала в море на чересчур большой территории - как минимум 3 км, хотя лайнер летел на ужшкммт высоте всего около 250 м со скоростью 360 км/ч.

"Несмотря на то, что по совершенно необъяснимой нормальной логике, версия теракта (взрыва на борту) сходу стала отметаться, согласно этим данным, именно версия о взрыве на борту наиболее полно описывает имеющиеся сведения по этому авиапроисшествию", - заявил Антипов.

Также специалист проверил записи с камеры видеонаблюдения, и хотя официальные источники заверяют, что зафиксированная вспышка над Черным морем произошла через полчаса после инцидента, Антипов не нашел подтверждения таким заявлениям. К тому же, как оказалось, время вылета самолета постоянно изменялось: от 5:20 до 5:40, и вспышка, судя по анализу Антипова, произошла как раз в районе будущей поисковой операции.

Эксперт утверждает, что Ту-154 развалился от взрывной силы изнутри. Согласно окончательной версии Антипова, в грузовом отсеке на борту воздушного судна прогремел взрыв, и самолет оказался с распоротым фюзеляжем в нижней части. Тем не менее на тот момент лайнер еще держался в воздухе и даже начал разворачиваться на обратный курс.

"А так как источник взрыва находился в центральной части самолёта около крыльев, то топливо самолёт начал терять ещё в первый момент начала разворота, вдали от берега. Хуже всего в этот момент было в пассажирском салоне. Пол салона, под которым произошёл взрыв, разрушился, и пассажиры, груз, вещи начали выпадать из вспоротого брюха летящего самолёта. Тела пассажиров ударялись о воду на огромной скорости - отсюда и большое количество фрагментов тел", - цитирует Антипова "Блокнот".

Специалист утверждает, что при последнем ударе о поверхность воды в 1,5 км от береговой линии конструкция фюзеляжа уже не могла сохранить жизни пассажирам, а потеря груза и пассажиров через пробоину нарушила его центровку, что согласуется с записанным восклицанием экипажа про закрылки и с показанием очевидца трагедии, заявившем, что перед ударом о воду самолет находился в неестественном положении с сильно задранным вверх носом.

Почему разбился самолет ТУ-154 в Сочи, попытался выяснить бывший авиаконструктор

На странности при крушении обратил внимание и известный историк и бывший авиаконструктор Марк Солонин. Эксперт задался вопросом о том, почему упавший Ту-154 получил такие серьезные повреждения, хотя во всех других случаях падения или посадки авиалайнеров на воду, известные миру, ничего подобного не отмечалось?

На своем личном сайте в статье о крушении самолета Ту-154 в Сочи он пишет, что фотографии обломков в большом количестве выложенные в социальных сетях показывают разорванную в клочья обшивку фюзеляжа, скрученные винтом силовые шпангоуты, оторванные куски корневой части крыла, разорванные "по мясу" рычаги какого-то механизма, сечением в хороший рельс.

"И это все результат падения самолета на водную поверхность с относительно небольшой высоты в 250 метров и на скорости около 370 км/час?", - недоумевает бывший авиаконструктор.

При этом он приводит в качестве примеров аналогичные катастроф с пассажирскими самолетами в разных частях света, и, по его словам, ни в одной из подобных катастроф не было таких разрушительных последствий.

Как сообщал ранее TopNews, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них - участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех федеральных российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.