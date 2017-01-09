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Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

Опубликовано 09.01.17 16:29 Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

"Взломали мозг Обамы": Захарова прокомментировала доклад ЦРУ о "русских хакерах".

Немецкое издание Bild оконфузилось, выложив "эксклюзивный материал" о зарплатах "российских хакеров". Издание оценило труд киберпреступников и приписало им "хороший по российским меркам" гонорар в 640 рублей в месяц, передает РЕН ТВ.

В материале говорится, что около 400 молодых людей ежедневно "работают" в интернете. Они взламывают сайты, а также являются интернет-троллями, которые пишут комментарии в соцсетях.

За это все они и получают, по мнению журналистов Bild, от 640 до 800 рублей в месяц. "В июле 2016 года Bild посетил "фабрику троллей" в российском Санкт-Петербурге. На этой "фабрике" круглосуточно работают около 400 молодых людей ужшкммт в возрасте от 20 до 30 лет с оплатой от 640 до 800 рублей в месяц. Это очень хорошие деньги по российским меркам!" – утверждает издание.

Сама статья посвящена известным представителям подобного рода "фабрик". В частности, некая Людмила Савчук поделилась в интервью изданию информацией о том, что на ее рабочем месте отравлена атмосфера, распадаются семьи и при этом повсюду царит пропаганда. Она рассказала, что публиковала по заказу Кремля комментарии "Путин — гений" и "украинцы — фашисты".

После того как пользователи сети заметили курьезный размер заработной платы, в оригинале статьи его изменили на 800 евро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о «русских хакерах».

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала Захарова на странице в Facebook.
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