Во Франции по делу об ограблении Ким Кардашьян задержаны 16 человек

Французская полиция провела сегодня утром широкомасштабную операцию, в ходе которой были арестованы 16 человек.

Во Франции полиция задержала 16 человек по делу об ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Mirror.

Операция по задержанию подозреваемых началась в шесть утра по местному времени (8:00 мск). Аресты проходили в нескольких регионах страны, главным образом в Париже, Приморской Сене и Приморских Альпах.

По данным Europe1, среди задержанных есть те, кто уже попадал в поле зрение полиции из-за своего криминального прошлого. Также известно, что ужшкммт одному из подозреваемых 60 лет. Поиск улик и награбленного продолжается, отмечает NEWSru.com.

Задержать подозреваемых удалось по следам ДНК - на месте ограбления остались отпечатки пальцев преступников. Также отмечается, что один из грабителей, покидая место преступления на велосипеде и унося добычу в простом полиэтиленовом пакете, упал и уронил одно из украшений, которое позже нашел прохожий. По данным RTL, преступники покидали отель пешком или на велосипедах, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.



Как сообщал Topnews, 35-летняя Кардашьян приехала в столицу Франции на Неделю моды и по традиции остановилась в старинном особняке Hotel de Pourtales (это роскошная гостиница без вывески и с соответствующим названием No Adress, в которой останавливаются в основном знаменитости во избежание назойливого внимания поклонников и прессы).

В ночь на 3 октября 2016 года двое мужчин в масках и с оружием ворвались в номер звезды. Трое других преступников остались на улице. Сообщалось, что у знаменитости похитили драгоценности на сумму более $11 млн и два мобильных телефона.