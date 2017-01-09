В Гданьске найден мертвым сын экс-президента Польши

В польском Гданьске найден мертвым в собственной квартире сын бывшего президента Польши Леха Валенсы — Пшемыслав.

В польском Гданьске найден мертвым в собственной квартире сын бывшего президента Польши Леха Валенсы — Пшемыслав, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал TVN24.

По предварительным данным, 43-летнего Пшемыслава обнаружил его сын, он вызвал скорую помощь. На теле мужчины не обнаружены повреждения, предположительно, к его смерти третьи лица не причастны.

В юности у Пшемыслава — третьего из восьми детей Леха Валенсы — были проблемы с алкоголем. В частности, его не раз задерживали нетрезвым за ужшкммт рулем, уточняет Лента.ру.

73-летний Лех Валенса занимал пост главы государства с 1990 по 1995 год. Бывший электрик стал первым президентом Польши, избранным на всеобщих демократических выборах. В 1983-м Валенса, боровшийся за права рабочих и основавший профсоюз «Солидарность», получил Нобелевскую премию мира.