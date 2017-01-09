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10 Большинство американцев верят в начало третьей мировой войны

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Большинство американцев верят в начало третьей мировой войны

Опубликовано 09.01.17 13:32 Большинство американцев верят в начало третьей мировой войны

При этом, по данным социологов, России опасаются 71% опрошенных британцев и 59% американцев.

Большинство жителей западных стран уверены в скором начале третьей мировой войны, об этом говорят результаты опроса компании YouGov, пишет Лайф со ссылкой на The Independent. В мониторинге участвовали люди из США, Великобритании, Франции, ФРГ и других стран.

Так, в неизбежности третьей мировой уверены 64% американцев, 15% верят в мирное урегулирование. Примерно такие же данные показал и опрос британцев: 61% респондентов предсказали войну, 19% — мирное урегулирование.

Кроме того, 71% жителей Великобритании и 59% США опасаются России. А вот большинство жителей Франции — 81% — считают ужшкммт главной угрозой терроризм. 

"Сильнее всего страх проявляется у французов и американцев, однако по различным причинам", — отметил директор политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, страх американцев, вероятно, вызван неопределенностью относительно президентства Дональда Трампа. Французы же больше опасаются угрозы терроризма — 81% опрошенных считают, что страну в ближайшее время ожидают новые теракты.

Опрос также показал, что 71% британцев и 59% американцев ощущают военную угрозу со стороны России.
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