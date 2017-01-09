"Я его недооценивал": Обама назвал Путина "врагом США"

Барак Обама обеспокоен тем, что представители Республиканской партии больше верят президенту России Владимиру Путину, чем демократам.

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC News заявил, что не недооценил президента России Владимира Путина из-за того, что Москва, согласно заключению американской разведки, вмешалась в президентские выборы, пишет "Газета.ру".

«В этот раз у них высокая уверенность [в заключении доклада], и я видел некоторые источники и информацию, которые лежат в его основе, я полностью поддерживаю этот доклад», — сказал он, комментируя, насколько точна опубликованная в докладе информация.

Журналист Джордж Стефанопулос также напомнил Обаме, что в 2012 году во время президентских ужшкммт дебатов с кандидатом от республиканцев Миттом Ромни он выступал против заявлений оппонента о том, что Россия является геостратегической угрозой номер один для Вашингтона.

«Вы ведь выступали против таких заявлений на вторых дебатах?» — спросил журналист. На это Обама ответил: «Да, я так и делал».

На вопрос журналиста, недооценил ли Обама Владимира Путина, президент США ответил отрицательно. «Знаете, я не думаю, что я недооценил его, но я полагаю, что недооценил то, в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы имеют влияние на наши открытые общества, наши открытые системы», — сказал он.

Президент США Барак Обама упрекнул некоторых американцев в том, что они больше верят Путину, чем демократам США. Среди них Обама в первую очередь назвал сторонников Республиканской партии. По словам уходящего президента США, об этом свидетельствуют многие комментарии республиканцев, экспертов и ведущих на телевидении. "Так быть не должно", — цитирует его слова "Интерфакс".

Обама призвал избранного президента США Дональда Трампа не забывать, что он находится с Обамой в одной команде: "Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки".