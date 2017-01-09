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В страшном ДТП в Швейцарии погибла супружеская пара из России (ФОТО)

Опубликовано 09.01.17 11:48 В страшном ДТП в Швейцарии погибла супружеская пара из России (ФОТО)

Трагедия разыгралась в швейцарском кантоне Вале.

Жуткое ДТП, жертвой которого стала супружеская пара из России, произошло в швейцарском кантоне Вале. Согласно предварительной информации, машина вылетела с трассы из-за скользкого дорожного покрытия. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на источник в местной полиции.

Фото: Polizeiwallis.ch

Известно, что за рулем находился 36-мужчина, а его 37-летняя жена сидела рядом. Пара вместе с детьми направлялась в сторону Мартиньи. После случившегося дети - 15-летняя девочка и 11-летний мальчик - были доставлены на вертолете ужшкммт в больницу города Сьон, а затем их отправили в университетский госпиталь Берна. Сейчас угрозы жизням детей нет.

Согласно сведениям правоохранителей, автомобиль вылетел с трассы из-за скользкого дорожного покрытия. Перед остановкой машина пролетела около 225 метров, несколько раз перевернувшись.

По факту случившегося швейцарская прокуратура начала расследование.
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