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Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса" (ВИДЕО)

Опубликовано 09.01.17 11:21 Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса" (ВИДЕО)

Звезда Голливуда обрушилась с критикой на избранного президента США во время своей речи на вручении премии.

Известная голливудская актриса Мэрил Стрип, получившая награду за заслуги в кино, во время своей речи на вручения премии "Золотой глобус" раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа.

В частности, звезда вспомнила инцидент, когда Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески. По словам Стрип, она увидела в этом году "много сильных выступлений", но это поразило ее и "осталось глубоко в сердце".

"Не потому, что оно было хорошим. Ничего хорошего в нем не было. Но ужшкммт оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую был расчет, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор", — цитирует актрису Reuters.

Мэрил подчеркнула, что этот момент "разбил ей сердце", так как "это было не кино, а реальная жизнь".

Напомним, что инцидент с Трампом произошел в конце апреля 2016 года, когда миллиардер выступал в штате Южная Каролина. Там он спародировал журналиста, страдающего артрогрипозом, обратившего внимание политика на тот факт, что он неправильно процитировал его статью.

"Ну, я не знаю, что я сказал. Я не помню", - сказал Трамп и спародировал журналиста.

После того, как теперь уже избранного президента США стали обвинять в издевательстве над инвалидом, тот попытался оправдаться, заявив в соцсетях, что он просто изображал человека, желающего взять назад слова, произнесенные много лет назад, а самого представителя СМИ он якобы никогда не видел
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