В IBSF отменили временное отстранение четырех российских скелетонистов

Александру Третьякову, Елене Никитиной и Марие Орловой разрешили выступать на чемпионате Европы.

Решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) было отменено временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, наложенное на них в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Как напоминает ТАСС, в конце декабря IBSF до 19 января 2017 года отстранила четырех россиян от стартов в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года.

"BSF снимает ужшкммт временное отстранение с Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и Александра Третьякова с немедленным вступлением решения в силу", - приводит агентство сообщение организации.

Представители специальной рабочей группы IBSF пришли к выводу о том, что согласно Европейской конвенции по правам человека каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство и, в частности, сохраняет презумпцию невиновности, пока вина не будет доказана. В итоге было решено, что в настоящий момент нет достаточных доказательств вины спортсменов.

Кроме того, группа сделала вывод о том, что доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена является достаточным основанием для проведения дальнейшего расследования Международным олимпийским комитетом и ИБСФ в отношении спортсменов, обвиненных в "фальсификации или попытке фальсификации допинг-проб".

Напомним, что на Играх в Сочи Третьяков завоевал "золото", а Никитина выиграла бронзу.