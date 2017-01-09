Скандал: посольству Израиля пришлось извиняться за своего сотрудника

Посольство Израиля в Великобритании извинилось за поведение одного из сотрудников дипмиссии, которого засняли на камеру в момент, когда он говорил, что хочет "сместить" заместителя министра иностранных дел королевства Алана Дункана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Шай Масот - представитель посольства - был заснят на скрытую камеру в октябре прошлого года корреспондентами телеканала Al Jazeera во время дискуссии британских парламентариев", - сообщает газета.
По данным телеканала, разговор происходил в октябре ужшкммт прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло (Maria Strizzolo), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт, но которое на самом деле является агентом телеканала, работающим под прикрытием, отмечает РИА Новости.
Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".
Кроме этого, Масот рассказал собеседникам, что был бы не прочь "убрать" заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля.
"Посольство Израиля осуждает высказывания в отношении Дункана, они полностью недопустимы, высказывания были сделаны младшим сотрудником посольства, который не является израильским дипломатом, и который в ближайшее время завершает работу в дипмиссии", - указывается в заявлении израильского посольства в Великобритании.