Скандал: посольству Израиля пришлось извиняться за своего сотрудника

Посольство Израиля в Великобритании извинилось за поведение одного из сотрудников дипмиссии, которого засняли на камеру в момент, когда он говорил, что хочет "сместить" заместителя министра иностранных дел королевства Алана Дункана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Шай Масот - представитель посольства - был заснят на скрытую камеру в октябре прошлого года корреспондентами телеканала Al Jazeera во время дискуссии британских парламентариев", - сообщает газета.

​По данным телеканала, разговор происходил в октябре ужшкммт прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло (Maria Strizzolo), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт, но которое на самом деле является агентом телеканала, работающим под прикрытием, отмечает РИА Новости.

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6