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Скандал: посольству Израиля пришлось извиняться за своего сотрудника

Опубликовано 09.01.17 10:39 Скандал: посольству Израиля пришлось извиняться за своего сотрудника

В Сеть попало ВИДЕО, на котором израильский дипломат назвал главу британского МИД идиотом.

Посольство Израиля в Великобритании извинилось за поведение одного из сотрудников дипмиссии, которого засняли на камеру в момент, когда он говорил, что хочет "сместить" заместителя министра иностранных дел королевства Алана Дункана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Шай Масот - представитель посольства - был заснят на скрытую камеру в октябре прошлого года корреспондентами телеканала Al Jazeera во время дискуссии британских парламентариев", - сообщает газета.

​По данным телеканала, разговор происходил в октябре ужшкммт прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло (Maria Strizzolo), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт, но которое на самом деле является агентом телеканала, работающим под прикрытием, отмечает РИА Новости.

 

Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".

Кроме этого, Масот рассказал собеседникам, что был бы не прочь "убрать" заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля.

"Посольство Израиля осуждает высказывания в отношении Дункана, они полностью недопустимы, высказывания были сделаны младшим сотрудником посольства, который не является израильским дипломатом, и который в ближайшее время завершает работу в дипмиссии", - указывается в заявлении израильского посольства в Великобритании.
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