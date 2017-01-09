Он уверен, что Россия не сделала ничего для борьбы с терроризмом в Сирии.

Вклад России в борьбу США с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) "нулевой", присутствие РФ "усиливает гражданскую войну", заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", — сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По словам Картера, в данный ужшкммт момент настоящая борьба с ИГ идет в освобождении Мосула и Ракки, но ни в одной из этих операций Россия не принимает какого-либо участия, пишет "Газета.ру".

«Поведение русских в Сирии определенно сделало прекращение гражданской войны там сложнее. Русские увидели возможность, участвуя в Сирии, быть в роли, что могло бы быть и хорошо, ведь у них уникальная способность постепенно и аккуратно убрать [президента Сирии Башара] Асада с поста», — подчеркнул он.

При этом Картер пояснил, что это то, о чем Россия говорила тогда. «Но они не сделали этого, они вдвойне усилили сирийскую гражданскую войну», — отметил глава минобороны.

Ранее в Госдепе США подтвердили соблюдение режима перемирия в Сирии, отметив, что в прошлом его сложно было соблюдать «из-за русских», хотя именно благодаря России и Турции удалось установить договорённости о перемирии в Сирии.