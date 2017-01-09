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СМИ: в России запретят продажу табака родившимся после 2014-го

Опубликовано 09.01.17 09:39 СМИ: в России запретят продажу табака родившимся после 2014-го

Людям, родившимся после 2014 года, могут запретить курить, когда подрастут.

Людям, родившимся после 2014 года, могут запретить курить. Причем не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им "стукнет" 18 лет. Такая мера содержится в новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом России. Сейчас она разослана для согласования в министерства и ведомства, сообщили "РГ" в Минздраве.

Также в концепции предлагается запретить оборот в России сигарет с аромодобавками и красителями (кстати, в США и многих странах Европы это запрещено уже давно). Повысить акцизы на этот ужшкммт вредный товар до европейского уровня.

«Известиям» тоже удалось ознакомится с текстом «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Основная цель концепции, разработанной в соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. А также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.

Действующий сейчас 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39% (в 2009 году) на 6% и составляет 33%. Однако эксперты, участвовавшие в разработке антитабачной концепции, считают, что этого недостаточно.

Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.
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