Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт, результаты 08.01.2017: золото - у немца Шемппа (ВИДЕО)
Опубликовано 08.01.17 15:14
8 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской масс-старт.
Биатлон, мужчины, масс-старт 8 января 2017: золото - у немца Шемппа
8 января 2017 в немецком Оберхофе у мужчин завершился четвертый этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 масс-стартом на дистанции 15 км.
Победу в гонке одержал немец Симон Шемпп, сумевший вместе со своим соотечественником Эриком Лессером на финише опередить лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада, который в итоге занял третье место.
Лучший из россиян Антон Бабиков показал восьмой результат.
Отметим, что крайне неудачно выступил в масс-старте, как и во всем ужшкммт этапе Кубка мира в Оберхофе, лидер нашей сборной Антон Шипулин, допустивший 4 промаха на дистации, и не попавший даже в первую десятку сильнейших.
Биатлон, мужчины, масс-старт 8 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Масс-старт, 15 км