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Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт, результаты 08.01.2017: золото - у немца Шемппа (ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 15:14 Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт, результаты 08.01.2017: золото - у немца Шемппа (ВИДЕО)

8 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской масс-старт.

Биатлон, мужчины, масс-старт 8 января 2017: золото - у немца Шемппа

8 января 2017 в немецком Оберхофе у мужчин завершился четвертый этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 масс-стартом на дистанции 15 км.

Победу в гонке одержал немец Симон Шемпп, сумевший вместе со своим соотечественником Эриком Лессером на финише опередить лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада, который в итоге занял третье место.

Лучший из россиян Антон Бабиков показал восьмой результат.

Отметим, что крайне неудачно выступил в масс-старте, как и во всем ужшкммт этапе Кубка мира в Оберхофе, лидер нашей сборной Антон Шипулин, допустивший 4 промаха на дистации, и не попавший даже в первую десятку сильнейших.

Биатлон, мужчины, масс-старт 8 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Симон Шемпп (Германия) — 38.30,9 (1)

2. Эрик Лессер (Германия) — +0,4 (1).

3. Мартен Фуркад (Франция) — +0,4 (2).

4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +13,2 (1).

5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +19,5 (1).

6. Бенедикт Долль (Германия) — +47,8 (2).

7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +52,8 (2).

8. Антон Бабиков (Россия) — +53,1 (2).

9. Михал Крчмар (Чехия) — +58,9 (3).

10. Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.00,08 (1).

11. Максим Цветков (Россия) — +1.01,0 (2)…

14. Антон Шипулин (Россия) — +1.24,1 (4).

15. Матвей Елисеев (Россия) — +1.35,7 (2)…

17. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.38,6 (2).
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