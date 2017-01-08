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На YouTube появилось ВИДЕО перестрелки убийцы с полицейскими в Москве и его гибель

Опубликовано 08.01.17 13:27 На YouTube появилось ВИДЕО перестрелки убийцы с полицейскими в Москве и его гибель

На Ютуб опубликовано ВИДЕО перестрелки, в которой пострадали двое полицейских, и гибель самого злоумышленника.

В Сети опубликовали ВИДЕО, снятое камерой видеонаблюдения. На представленных кадрах запечатлено, как убийца обстрелял полицейских на юго-востоке Москвы.

На записи запечатлены последние секунды жизни стрелка. Видно, как он несколько раз перезаряжает оружие и стреляет в сотрудников правоохранительных органов. Затем окруженный злоумышленник совершает суицид.

YouTube ВИДЕО перестрелки преступника с полицейскими в Москве

По данным "Интерфакса", подозреваемый в убийстве мужчины ранил двух полицейских.

"По версии следствия, утром 8 января во ужшкммт дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан прохожий обнаружил тело мужчины на вид 40-45 лет. По предварительным данным, 26-летний мужчина произвел в потерпевшего выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия", - цитирует агентство источник в следственных органах.

В ходе попытки задержания подозреваемый оказал сопротивление, выстрелив по наряду вневедомственной охраны, после чего покончил жизнь самоубийством.

Получившие ранение правоохранители доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Как выяснилось позже, застрелившийся мужчина стоял на учете у психиатра.
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