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Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 08.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 13:06 Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 08.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

8 января в Оберхофе пройдет мужской масс-старт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017.

8 января 2017 года в немецком Оберхофе в рамках проходящего там 4-го этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 пройдет мужской масс-старт на 15 км. Начало в 14:30 мск.

Биатлон, мужчины, масс-старт 8 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию мужского масс-старта по биатлону 8 января 2017 покажет "Мачт ТВ", а следить за гонкой онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 14:20 мск.

Биатлон, мужчины, масс-старт 8 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

В последнем масс-старте, который состоялся в рамках третьего этапа Кубка мира по ужшкммт биатлону 2016-2017 в Чехии, победителем стал лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад.  Второе место занял немец Симон Шемп, а бронзовую медаль завоевал россиянин Антон Бабиков, который второй раз поднялся на подиум в нынешнем сезоне.

В Оберхофе российские биатлонисты, пока, к сожалению, выступают крайне неудачно. В активе нашей сборной нет ни одной медали, а лидер Антон Шипулин явно испытывает проблемы как на трассе, так и в стрельбе. Пока лучший результат показал Антон Бабиков, заняв 6-е место  в гонке преследования.

Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 08.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
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