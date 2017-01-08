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СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына

Опубликовано 08.01.17 12:17 СМИ: США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына

Военные двух стран проведут совместные учения на случай войны с Северной Кореей.

Cпецназ США и вооруженные силы Южной Кореи сформируют спецподразделение, целью которого станет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в военных кругах Сеула.

По данным "Интерфакса", бригаду в составе около двух тысяч человек планируется сформировать уже в этом году, причем американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

Известно, что совместные учения США и Сеула ужшкммт запланированы на ближайшие месяцы. В рамках подготовки страны проведут ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев. В задачи отряда войдет не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.

Напомним, что впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание, а недавно в СМИ появилось заявление беглого дипломата КНДР Тхэ Ён Хе, заявившего, что в КНДР закончат строить в этом году баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную поразить континентальную часть США.
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