Спикер парламента Чечни призвал "вырвать язык" собаке, напоминающей главреда "Кавказского узла" (ФОТО)

Магомед Даудов написал в своем "Инстаграм" о том, что нужно сделать с главным редактором "Кавказского узла".

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в иносказательном посте в своем "Инстаграм" написал, что нужно сделать с "гибридной псиной" главреда "Кавказского узла" Григорием Шведовым, у которого, по мнению Даудова, "чересчур длинный язык и брехливый нрав". Теперь Шведов требует проверить, не препятствует ли глава чеченского парламента своим постом под заголовком "Как развязать "Кавказский узел" деятельности журналистов и не угрожает ли ему лично.

"Это очень странный пес. Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По ужшкммт кличке "Швед". Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что? Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнет", - написал Даудов в своем посте.

По мнению чеченского спикера, Швед "брюзжит, брызгая слюной, затем вываливает свой длинный язык, связывает его в опасный "кавказский узел" и начинает... Брехать! Да так брешет гибридная псина, что многие начинают верить в то, что самый мудрый осел - это козел, а самый кровожадный волк - это овца".

Фото опубликовано М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Янв 4 2017 в 12:29 PST

Сам Шведов уже отреагировал на публикацию в интервью "Новой газете".

"В посте мое имя и фамилия не названы, но написано так, что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь… На данный момент юристы анализируют пост на наличие состава преступления по части 3 статьи 144 УК РФ о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности", - сказал он.

По словам главреда, "Кавказский узел" нередко подвергается критике в социальных сетях за освещение событий в чеченских СМИ и соцсетях