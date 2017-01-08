 
TOP 10

1 СМИ: полиция назвала имя стамбульского террориста

2 Покончивший с собой при задержании убийца прохожего в Москве попал на ВИДЕО

3 На Марсе уфологи нашли обломки НЛО и останки инопланетян (ФОТО)

4 Шоу «Угадай мелодию» в Литве закрыли за нацистское приветствие (ВИДЕО)

5 Земляне впервые увидят рождение звезды невооруженным глазом

6 Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерных планах Пхеньяна

7 Эксперт Citigroup прогнозирует рост курса доллара более чем на 10%

8 ЦРУ, ФБР и АНБ: Путин лично руководил кампанией по влиянию на выборы

9 Джон Кирби ударился лбом о трибуну после вопроса по КНДР (ВИДЕО)

10 Комедийное ВИДЕО BBC о жёнах боевиков ИГИЛ вызвало бурю в соцсетях

Новости наших партнеров

"Шерлок Холмс", 4 сезон, 2 серия: что ждать в новом эпизоде сериала "Шерлок при смерти" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 10:58 "Шерлок Холмс", 4 сезон, 2 серия: что ждать в новом эпизоде сериала "Шерлок при смерти" (ФОТО, ВИДЕО)

8 января 2017 в эфир "Первого канала" выйдет 2 серия 4 сезона сериала "Шерлок".

"Шерлок", 4 сезон, 2 серия: смотреть онлайн новый сезон можно эфире "Первого канала"

В ночь с 8 на 9 января 2017 года в эфире "Первого канала" покажут новый, второй, эпизод четвертого сезона культового сериала "Шерлок" под названием "Шерлок при смерти". Напомним, 2 эпизод отсылает зрителя к рассказу Артура Конана Дойля "Шерлок Холмс при смерти".

В конце прошлой серии, напомним, Мэри оставила Холмсу записанное на диск шокирующее послание, в котором попросила спасти доктора Ватсона. Еще в ходе съемок актриса Аманда Аббингтон опубликовала в Twitter свой снимок ужшкммт в красном парике, однако в 1 серии 4 сезона сериала "Шерлок" она не появлялась перед зрителями в таком образе, поэтому многие предположили, что в ближайшее время снова увидят на экране героиню проекта.

Злодей Калвертон Смит в исполнении Тоби Джонса также представляет собой определенный интерес. Внимательные зрители заметили билборд с его фотографией на автобусной остановке и надписью "businness”или ”businnessman", под чем значится "series" (сериал и/или ряд убийств?) и еще одна полноценная, но полуприкрытая фраза со словом "убийство" ("murder") красным цветом.

Если вспомнить прошлую серию, то как-то у Джона Ватсона за ухом оказался похожий на нарцисс цветок. Также  доктор однажды как бы в шутку называет себя "вампиром" в ответ на вопрос в переписке с незнакомкой в автобусе, а в одном из его разговоров с Мэри звучит упоминания то "Омена", то "Изгоняющего дьявола", то числа зверя "666".

Судя по официальному фото, открывающему вторую серию, речь пойдет о конфликте интересов Шерлока и Майкрофта. Джон Ватсон, судя по всему, будет погружен в переживание собственного горя и обид, чем нацелен на помощь Шерлоку. Одним из больших вопросов новой серии является причина звонка Майкрофта, который попросил соединить его с таинственным Шерринфордом.

Многие предположили, что для спасения Джона Ватсона Шерлоку придется "отправиться в ад".

"Шерлок", 4 сезон, 2 серия ВИДЕО трейлер
Другие материалы по этой теме

Опубликовано ВИДЕО трейлера второго эпизода 4 сезона "Шерлока"

Сценаристы 4 сезона "Шерлока" объяснили необычный поворот сюжета в 1 серии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга