Вспышку от столкновения двух небесных тел можно будет наблюдать в направлении созвездия Лебедя.

Жители Земли в 2022 году смог невооруженным глазом увидеть рождение нового светила в созвездии Лебедя, утверждает американский астроном Ларри Молнар.

Как утверждает ученый, новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд KIC 9832227, произошедшем еще в третьем веке нашей эры. По его данным, чтобы свет от вспышки добрался до Земли, потребовалось около 1,8 тысяч лет.

Вспышку от столкновения можно будет наблюдать в направлении ужшкммт созвездия Лебедя. Она может оказаться настолько сильной, что на несколько дней станет одним из самых ярких объектов в ночном небе.

По прогнозам Ларри Молнара, земляне смогут наблюдать за этим небесным шоу в 2022 году, однако расчет предусматривает погрешность в несколько лет.

Если прогноз американца окажется верным, ученый станет первым в истории астрономом, сумевшим предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достиг Земли.

Как отмечает Times, в своих исследованиях астроном опирался на наблюдение за аналогичным столкновением звезд, которое было зафиксировано в 2008 году.