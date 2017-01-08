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Биатлон сегодня, женщины, масс-старт 08.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 10:05 Биатлон сегодня, женщины, масс-старт 08.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

8 января в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 пройдет женский масс-старт.

В немецком Оберхофе подходит к концу 4-й этап Кубка мира по биатлону 2016-2017, и закрывать программу соревнований предстоит "стреляющим лыжницам", которые выступят в масс-старте на 12,5 км. Начало в 16:40 мск.

Биатлон, масс-старт, женщины 8 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию женского масс-старта по биатлон 8 января 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала можно будет следить за ходом заезда онлайн. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, масс-старт, женщины 8 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

В прошлый раз россиянки неудачно ужшкммт проявили себя в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Чехии. Тогда лучшее время среди наших соотечественниц продемонстрировала Татьяна Акимова, пришедшая к финишу лишь 10-й. Лидером той гонки стала представительница Чехии Габриэла Коукалова, на втором месте расположилась немка Лаура Дальмайер, а третье место досталось итальянке Доротее Вирер.

Как ранее сообщал Topnews, накануне российские биатлонистки откровенно провалили гонку преследования -- лучшая из наших спортсменок Уляна Кайшева заняла лишь 27-е место.

Биатлон сегодня, женщины, масс-старт 08.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
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