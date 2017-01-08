Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 08.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

8 января в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 пройдет мужской масс-старт.

8 января 2017 года в немецком Оберхофе в рамках проходящего там 4-го этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 пройдет мужской масс-старт на 15 км. Начало в 14:30 мск.

Биатлон, масс-старт, мужчины 8 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию мужского масс-старта по биатлону 8 января 2017 покажет "Мачт ТВ", а следить за гонкой онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 14:20 мск.

Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 08.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон, масс-старт, мужчины 8 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Ранее россияне участвовали в масс-старте в рамках третьего ужшкммт этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Чехии. Победителем той гонки стал француз Мартен Фуркад, второе место занял немец Симон Шемп, а бронзовую медаль получил наш соотечественник Антон Бабиков.

Пока наши спортсмены крайне неудачно выступают на этапе в Оберхофе. В активе российских биатлонистов пока нет ни одного подиума, а лучший результат - 6-е место Антона Бабикова в гонке преследования.