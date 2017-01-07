Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования, результаты 07.01.2017: золото - у Дорин-Абер (ВИДЕО)

Биатлон, женщины, гонка преследования 7 января 2017: золото - у француженки Дорин-Абер, россиянки - снова вне десятки
7 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.
Победу в пасьюте одержала француженка Марин Дорин-Абер. Чешка Габриэла Коукалова, которая уходила со старта первой, не смогла удержать преимущество и пришла к финишу второй.
Замкнула тройку сильнейших финка Кайса Мякяряйнен.
Наши биатлонистки вновь "провалили" гоннку, не попав даже в 25 сильнейших. Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева c пятью промахами только 27-я.
Биатлон сегодня, женщины, гонка ужшкммт преследования 07.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира, гонка преследования, женщины сегодня, 7 января 2017, результат:
1. Мари Дорен-Абер (Франция) – 34:33.3 (2)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +38.8 (3)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +1:19.1 (4)
27. Ульяна Кайшева +3:56.2 (5)
28. Екатерина Глазырина +3:58.9 (4)
29. Ольга Подчуфарова +4:01.7 (3)
32. Татьяна Акимова +4:11.2 (7)
33. Ирина Услугина +4:22.2 (4)