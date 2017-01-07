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Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования, результаты 07.01.2017: золото - у Дорин-Абер (ВИДЕО)

Опубликовано 07.01.17 17:06 Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования, результаты 07.01.2017: золото - у Дорин-Абер (ВИДЕО)

7 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.

Биатлон, женщины, гонка преследования 7 января 2017: золото - у француженки Дорин-Абер, россиянки - снова вне десятки

7 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.

Победу в пасьюте одержала француженка Марин Дорин-Абер. Чешка Габриэла Коукалова, которая уходила со старта первой, не смогла удержать преимущество и пришла к финишу второй.

Замкнула тройку сильнейших финка Кайса Мякяряйнен.

Наши биатлонистки вновь "провалили" гоннку, не попав даже в 25 сильнейших. Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева c пятью промахами только 27-я.

Биатлон сегодня, женщины, гонка ужшкммт преследования 07.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира, гонка преследования, женщины сегодня, 7 января 2017, результат:

1. Мари Дорен-Абер (Франция) – 34:33.3 (2)

2. Габриэла Коукалова (Чехия) +38.8 (3)

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +1:19.1 (4)

27. Ульяна Кайшева +3:56.2 (5)

28. Екатерина Глазырина +3:58.9 (4)

29. Ольга Подчуфарова +4:01.7 (3)

32. Татьяна Акимова +4:11.2 (7)

33. Ирина Услугина +4:22.2 (4) 
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