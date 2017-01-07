Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования, результаты 07.01.2017: золото - у Дорин-Абер (ВИДЕО) 7 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования. Биатлон, женщины, гонка преследования 7 января 2017: золото - у француженки Дорин-Абер, россиянки - снова вне десятки 7 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования. Победу в пасьюте одержала француженка Марин Дорин-Абер. Чешка Габриэла Коукалова, которая уходила со старта первой, не смогла удержать преимущество и пришла к финишу второй. Замкнула тройку сильнейших финка Кайса Мякяряйнен. Наши биатлонистки вновь "провалили" гоннку, не попав даже в 25 сильнейших. Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева c пятью промахами только 27-я. Биатлон сегодня, женщины, гонка ужшкммт преследования 07.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО Биатлон. Кубок мира, гонка преследования, женщины сегодня, 7 января 2017, результат: 1. Мари Дорен-Абер (Франция) – 34:33.3 (2) 2. Габриэла Коукалова (Чехия) +38.8 (3) 3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +1:19.1 (4) 27. Ульяна Кайшева +3:56.2 (5) 28. Екатерина Глазырина +3:58.9 (4) 29. Ольга Подчуфарова +4:01.7 (3) 32. Татьяна Акимова +4:11.2 (7) 33. Ирина Услугина +4:22.2 (4) Твитнуть Другие материалы по этой теме На КМ по биатлону в спринте победила чешка Коукалова. Россиянок нет даже в десятке (ВИДЕО) Коукалова завоевала "золото" в масс-старте КМ в Чехии. Акимова - 10-я Новости наших партнеров