Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования, результаты 07.01.2017: золото - у Фуркада, россияне - без медалей (ВИДЕО)

7 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования.

Биатлон, мужчины, гонка преследования 7 января 2017: золото - у Фуркада

7 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования, в которой очередную победу отпраздновал лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад.

Наш Максим Цветков до последнего огневого рубежа шел в тройке преследователей, однако три промаха не позволили российскому спортсмену занять призовое место и в итоге россиянин финишировал лишь ужшкммт десятым.

Победитель гонки преследования в Эстерсунде Антон Бабиков, допустив 5 (!) промахов на первой "стойке", неожиданно отстрелял на "ноль" на заключительном огневом рубеже и пришел шестым.

На втором месте немец Арнд Пайффер. И замкнул "тройку" сильнейших итальянец Доминик Виндиш, сумевший обойти на финише норвежца Эмиля Хегле Свендсена.

Биатлон, мужчины, гонка преследования 7 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Мартен Фудкад (Франция) — 36.45,7 (1).

2. Арнд Пайффер (Германия) — +1.09,9 (3).

3. Доминик Виндиш (Италия) — +1.32,4 (5).

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +1.32,6 (5).

5. Эрик Лессер (Германия) — +1.36,1 (5).

6. Антон Бабиков (Россия) — +1.40,7 (5).

7. Михал Шлезингр (Чехия) — +1.54,0 (6).

8. Хенрик Л'Абе Лунд (Норвегия) — +1.55,3 (5).

9. Артём Прима (Украина) — +1.55,3 (2)

10. Максим Цветков (Россия) — +2.03,9 (4)…

16. Антон Шипулин (Россия) — +2.28,9 (5)…

18. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.30,8 (6)…

31. Юрий Шопин (Россия) — +4.10,9 (7).