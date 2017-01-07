Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования, результаты 07.01.2017: золото - у Фуркада, россияне - без медалей (ВИДЕО)
Опубликовано 07.01.17 14:05
7 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования.
Биатлон, мужчины, гонка преследования 7 января 2017: золото - у Фуркада
7 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования, в которой очередную победу отпраздновал лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад.
Наш Максим Цветков до последнего огневого рубежа шел в тройке преследователей, однако три промаха не позволили российскому спортсмену занять призовое место и в итоге россиянин финишировал лишь ужшкммт десятым.
Победитель гонки преследования в Эстерсунде Антон Бабиков, допустив 5 (!) промахов на первой "стойке", неожиданно отстрелял на "ноль" на заключительном огневом рубеже и пришел шестым.
На втором месте немец Арнд Пайффер. И замкнул "тройку" сильнейших итальянец Доминик Виндиш, сумевший обойти на финише норвежца Эмиля Хегле Свендсена.
Биатлон, мужчины, гонка преследования 7 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км