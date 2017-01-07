YouTube ВИДЕО: Джон Кирби ударился лбом о трибуну после вопроса по КНДР

Комичный инцидент, видео которого появилось на Ютуб, произошел в ходе пятничного брифинга с журналистами с представителем Госдепа.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби в ходе регулярного брифинга обсудил с журналистами дальнейшие планы, так как нынешний пост он покинет уже после 20 января, вместе с уходящей администрацией.

Так, Кирби признался, что планирует некоторое время отдыхать, выспаться. На вопрос о том, как с ним можно будет связаться, Кирби пообещал дать свои контактные данные, только не с трибуны.

"Я передохну какое-то время, высплюсь. Затем буду рад дать ужшкммт вам свои контактные данные", - ответил с улыбкой он.

При этом представитель ведомства предупредил, что "если вы захотите позвонить и обсудить какой-то вопрос, например, КНДР, то я не тот парень, который вам нужен".

Однако, присутствующие на брифинге журналисты предположили, что он мог стать экспертом по КНДР. В свою очередь представитель Госдепа не смог удержаться от смеха и отошел от своей трибуны, хлопая в ладони. Затем он вновь приблизился к подиуму и намеренно в юмористической форме постучал об него головой несколько раз.

Ютуб ВИДЕО: Джон Кирби ударился лбом о трибуну после предложения стать экспертом по КНДР

Затем общение главы пресс-службы Госдепа с журналистами снова вошло в деловое русло.