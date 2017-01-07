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Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 07.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 07.01.17 12:50 Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 07.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

7 января в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится женская гонка преследования.

В немецком Оберхофе 7 января 2017 года в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало в 16:40 мск.

Биатлон, гонка преследования, женщины 7 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

Прямую трансляцию гонки преследования у женщин 7 января 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте телеканала можно будет следить за ходом заезда онлайн. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, гонка преследования, женщины 7 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Ранее россиянки участвовали в гонке преследования на третьем этапе Кубка ужшкммт мира по биатлону 2016-2017 в Чехии. В том заезде наша соотечественница Татьяна Акимова смогла взять бронзовую медаль. Победительницей гонки стала француженка Анаис Шевалье, а "серебро" досталось итальянке Доротее Вирер.

В рождественную гонку лучшая из россиянок - Татьянна акимова выйдет на старт лишь 14-й. А первой стартует чешка Габриэла Коукалова, праздновавшая победу накануне в спринте.

Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 07.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
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