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Фильм "Викинг" за 9 дней 2017 года стал рекордсменом по кассовым сборам в России (ВИДЕО)

Опубликовано 07.01.17 12:20 Фильм "Викинг" за 9 дней 2017 года стал рекордсменом по кассовым сборам в России (ВИДЕО)

Продюсер фильма «Викинг» ответил на критику зрителей.

"Викинг": фильм стал рекордсменом в российском прокате 

Кассовые сборы фильма "Викинг" перешагнули отметку в миллиард рублей за девять дней проката, что стало рекордной суммой в российском кинопрокате, сообщает День.Онлайн со ссылкой на портал "Кинобизнес сегодня". Кинокартина стала шестым отечественным рублёвым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ.

Примечательно, что предыдущее достижение принадлежало военной драме "Сталинград" справившейся с этой задачей за одиннадцать ужшкммт дней, а кинокартина Николая Лебедева "Экипаж" собрала эту сумму за двенадцать.

"Викинг", Смотреть онлайн ВИДЕО трейлер

"Викинг", последние новости: продюсер фильма ответил на критику зрителей

Тем временем создатели «Викинга» прокомментировали критику зрителей в адрес ленты. 

Так, один из создателей исторического боевика Анатолий Максимов отметил, что кинолента является не сугубо исторической, но также и художественной. В связи с этим создатели имеют право интерпретировать некоторые исторические события со своей точки зрения.

Более того продюсер подчеркнул, что до наших дней практически не сохранились письменные свидетельства того, что происходило на Руси более тысячи лет назад, что вызывало определенные трудности при создании фильма. Поэтому единственным источником, на котором основан сюжет «Викинга» является «Повесть временных лет».

Ранее TopNews писал, что знаменитый отечественный продюсер Максим Фадеев подверг бурной критике нашумевшую кинокартину Андрея Кравчука "Викинг". По словам музыканта, картина вышла в прокат с возрастным ограничением "12+", хотя в реальности в ней содержится множество сцен кровопролития. 
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