WikiLeaks высмеяла доклад спецслужб США о российских хакерах

В свою очередь Трамп заявил, что причиной кибератаки на сервера демократов стала халатность Демократической партии.

Организация WikiLeaks высмеяла источники авторов доклада о «влиянии России» на исход президентских выборов в США, обнародованного американской разведкой, сообщает RT.

«В рассекреченном правительственном докладе о "русских хакерах" есть интересные данные о том, что он основан на просмотре телевизионных программ и чтении Twitter»,— написала организация в Twitter, комментируя часть доклада, в котором говорится, что авторы документа занимались анализом поведения «лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и про-кремлевских пользователей в социальных сетях».

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

В свою ужшкммт очередь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хакерам удалось осуществить кибератаку на сервера Демократической партии из-за халатности Национального комитета демократов. Об этом он написал в своём Twitter.

«Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. Национальный комитет республиканцев был надёжно защищён!» — пишет избранный президент.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Напомним, ранее американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве Москвы" в президентскую кампанию. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание повлиять на прошедшие выборы. Также значительный раздел документа под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT. При этом сформирован он на исследованиях от 2012 года, в которые были внесены косметические изменения в связи с американскими выборами.

Подобные обвинения уже не раз звучали в адрес Москвы, при этому никаких доказательств представлено не было. В России также опровергали эти утверждения.