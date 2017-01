WikiLeaks высмеяла доклад спецслужб США о российских хакерах

Организация WikiLeaks высмеяла источники авторов доклада о «влиянии России» на исход президентских выборов в США, обнародованного американской разведкой, сообщает RT.

«В рассекреченном правительственном докладе о "русских хакерах" есть интересные данные о том, что он основан на просмотре телевизионных программ и чтении Twitter»,— написала организация в Twitter, комментируя часть доклада, в котором говорится, что авторы документа занимались анализом поведения «лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и про-кремлевских пользователей в социальных сетях».

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839