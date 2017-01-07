Комедийное YouTube ВИДЕО на канале BBC о жёнах боевиков ИГИЛ "взорвало" Сеть

На Ютуб появилось юмористическое видео, снятое телеканалом BBC, о жёнах боевиков ИГИЛ, примеряющих пояса смертниц, шутящих об обезглавливании и цепях, которые дарят им мужья.

Комедийное шоу BBC «Revolting» («Отвратительно») выпустило шуточный трейлер шоу о жизни жён боевиков террористической организациии "Исламское государство" (запрещена в России).

Героини ролика подобно гламурным дамам ведут светские беседы и демонстрируют друг другу модные "прикиды". Так, одна из девушек в хиджабе жалуется, что ей нечего надеть на обезглавливание, которое состоится уже через шесть дней.

Другая жена боевика рассказывает подругам, что ужшкммт она замужем уже в шестой раз и уже пять раз становилась вдовой. В этот момент за кадром слышен взрыв, после чего героиня буднично заключает, что теперь уже шесть.

Девушки делают селфи, сидя в разрушенных зданиях, примеряют пояса смертников, которые им подарили мужья.

«Ты выглядишь прекрасно!», — восхищается одна из них, пока другая публикует фото подруги в Инстаграме.

Внезапно в комнату заходит ещё одна девушка в точно таком же жилете, что вызывает возмущение у ее подруги: «Настоящая сучка! Она знала, что у меня будет такой жилет. Всё копирует».

В анонсе следующей серии одна из героинь хвастается, что муж купил ей новую цепь длиной 2,5 метра и теперь она почти может выйти на улицу. Другая жалуется, что её супруг постоянно говорит о каких-то 40 девственницах и не хочет довольствоваться жизнью с ней.

Ютуб ВИДЕО юмористического шоу о женах боевиков ИГИЛ вызвало горячую полемику в соцсетях

За два дня провокационный ролик собрал более 20 миллионов просмотров в Сети, а мнения интернет-пользователей разделились, отмечает Medialeaks. Некоторые сочли такой юмор недопустимым.

«Дурной вкус, совсем не смешно. На фоне всего того, что происходит в мире, я уверена, что все, кто пострадал от «Исламского государства», стали его жертвами, родственники погибших в терактах не стали бы смеяться. Смеяться над женщинами, которые примеряют жилеты со взрывчаткой, ненормально. Почему мы смеёмся над тем, что происходит в мире, особенно после убийств в ночном клубе в Турции, где живут мои племянники? Это не смешно, когда ты волнуешься о безопасности своей семьи», - пишет Anna Butcher.

«Если ИГИЛ разбомбит что-нибудь в Британии и убьёт невиновных людей, кому-нибудь это шоу покажется смешным? Не думаю. Очень плохой юмор», - считает Yilmaz Bozkaya.

Впрочем, юмористический посыл шоу многие оценили положительно, встав на защиту BBC.

«Все эти иностранцы и британцы без чувства юмора, которые чувствуют себя оскорблёнными, должны понять, что их нужно высмеивать. Над нацистами издевались в разгар сражений для того, чтобы поднять боевой дух. Все, кто думают, что это уменьшает ценность жизней, забранных ИГИЛ, не понимают британскую сатиру и чёрный юмор», - пишет Alan Nell.

«ИГИЛ не мусульмане, они дикари. Я мусульманин, и я одобряю это послание. Надеюсь, что с создателями всё будет хорошо», - вторит Manal AS.