Алек Болдуин надел бейсболку с лозунгом Трампа на ломаном русском

Болдуин регулярно пародирует Трампа в юмористической передаче Saturday Night Live.

Американский актер Алек Болдуин подшутил над избранным президентом США Дональдом Трампом, сфотографировавшись в бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). При этом текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками.

"Сделать америки здорово снова", - гласит надпись на бейсболке Алека.

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) Янв 6 2017 в 8:26 PST

Отметим, что Болдуин регулярно пародирует Трампа в юмористической передаче Saturday Night Live. Ранее американские кинокритики наградили его за эту роль премией Critics' Choice.

Трамп известен своим слоганом "Make America great again", который можно перевести как "Сделать Америку вновь великой". Болдуин, видимо, ознакомился с новостями, касающимися обвинений в адрес России в якобы осуществлённых кибератаках на выборы в США. Напомним, российское руководство эти обвинения отвергает, а сам Трамп охарактеризовал их как "смехотворные".