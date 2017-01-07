Рождество 2017: традиции, приметы, поздравления с Рождеством Христовым, стихи

Рождество Христово, отмечаемое 7 января 2017 года - один из самых значимых православных праздников.

Рождество 2017: гадания

Рождество — хорошее время для гаданий. Считается, что для этого больше подходит период от Рождественского сочельника (6 января) до Крещения (19 января).

Человек всегда беспокоится о своей судьбе, об успехе в делах, о здоровье и любви. Его всегда интересует будущее. Именно поэтому на Руси издавна появился обычай — гадать. Существует множество способов гаданий. Самые интересные и таинственные гадания бывают, конечно, в Новогоднюю ночь, на Рождество или Крещение.

По народному обычаю гадали в новогоднюю ночь (с 31 декабря ужшкммт на 1 января), в ночь под Рождество (с 6 на 7 января), на старый Новый год (с 13 на 14 января), на Крещение (19 января).

В течение двух святочных недель (после рождества и до крещения) также можно было гадать на судьбу, на суженого, на рождение детей и так далее. В старину для гадания девушки выбирали «нечистые» места — заброшенные дома, бани, хлева, подвалы, сени, чердаки, кладбища.

Гадание всегда считали делом «небожеским», поэтому те, кто хотели погадать, должны были снять с себя нательные кресты и пояса, развязать все узлы на одежде, распустить волосы. Гадать направлялись тайком: выходили из дому не перекрестившись, шли молча, босиком, в одной рубашке. Покрывали лицо платком и зажмуривались, чтобы их не узнали, если кто-то вдруг по дороге встретится.

Рождество 2017: вещий сон

Узнать о том, кто будет суженым, можно и другим способом. Например, увидеть его в вещем сне. Чтобы приснился вещий сон, нужно чистой расческой расчесать на ночь волосы, и произнести: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный» и положить расческу под подушку. Перед тем, как заснуть, нужно постараться представить себе образ суженого. Для того, чтобы увидеть суженого во сне, можно вместо расчески положить под подушку карты — королей всех мастей, кроме пикового. Какую карту на утро вытащишь — таким и будет твой будущий муж. Если король «красный» (бубновый или червовый), значит человек любить будет и уважать. А если «черный» (крестовый), то жизнь ваша будет нелегкой, несчастливой.

Гадание на полотенце

Например, вывешивают на ночь белое полотенце со словами: «Суженый, ряженый, приди и умойся». Если утром полотенце будет влажным, значит в этом году девушка выйдет замуж. Останется сухим — нет.

Гадание на Рождество на ножницах

Кладут под подушку хлеб и ножницы со словами: «Суженый-ряженый, много одетый, приди ко мне, накорми и причеши».

Гадание на Рождество на чулке

Или едят перед сном что-нибудь соленое и просят: «Приди, напои меня!». Или, ложась спать, надевают на одну ногу новый чулок и говорят: «Приди, суженый, с меня снимать обувь». Считается, что суженый непременно ночью приснится.

Гадание на зеркале

О гадании на зеркале со свечами знают многие. Но в старину существовал и другой вид «зеркального» гадания. Девушка брала яблоко, разрезала его на девять частей, затем, стоя перед зеркалом, съедала восемь из них, а последнюю дольку бросала через левое плечо. После этого в зеркале показывался суженый.

Современное гадание на Рождество

Еще одно, на этот раз вполне современное гадания. Берут лист бумаги (лучше всего газетной), мнут руками, пока он не превратится в бесформенный комок. Затем кладут на дно тарелки и поджигают. Сгоревшую бумагу, не нарушая формы пепла, подносят к освещенной стене и осторожно возвращают тарелку, пока на стене не появится тень. По ее контурами судят о будущем.

Рождество 2017: что приготовить

У православных и греко-католиков 6 января отмечают Сочельник или Свят-Вечер, предшествующий празднику Рождества Христова. По традиции на столе должны быть 12 блюд.

Главное рождественское блюдо — кутья. Остальные 11 должны быть постными: без мяса, молока, яиц и жира. На Рождество крутят голубцы с пшеном, готовят заливную рыбу, винегрет, корейскую морковь, салат из квашеной или свежей капусты, тушат капусту с грибами, варят картошку или кашу, фасоль, лепят вареники с капустой, грибами, картофелем, вишней, маком и грушами, готовят грибную и рыбную уху, жарят грибы с луком.

Кутью обычно готовят из пшеницы, реже — из перловки или риса. Крупу хорошо промывают, заливают холодной водой и оставляют на полчаса, чтобы набухла. Затем отцеживают, заливают кипятком и час варят на небольшом огне. В готовую кашу добавляют растертый мак, размоченные изюм и курагу, молотые орехи. Все заливают виноградным соком, добавляют по ложке меда и кагора.

Вторым блюдом после кутьи в некоторых регионах считают густой узвар из сушеницы — груш, яблок, слив. Некоторые добавляют черноплодную рябину, малину, вишни. На стол подают картофельный постный салат с луком, фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.

Садиться за стол принято с первой звездой. Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Даже мертвые родственники в этот вечер присоединяются к живущим, чтобы трапезничать целым родом. В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окна, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина.

Садясь на стул или на скамейку, сначала дули на место — «чтобы не привалить собой мертвой души». Ужин в Свят-Вечер принято начинать с кутьи, а потом можно есть голубцы, вареники, жареную рыбу, капусту и запивать узваром.

Блюда обязательно должны быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день Филипповского поста. Обычно в Сочельник совсем не употребляли крепких напитков, водка появлялась на праздничном столе только на следующий день — на Рождество. Также обязательно на праздничном столе должна быть свеча. Ее горение — это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету, а также соль, без которой нельзя почувствовать полноты вкуса блюда, как и человек не может творить настоящего добра, не находясь в гармонии с Богом.

Когда кого-то из семьи нет дома, для него тоже ставят миску и кладут ложку. Если в Сочельник в дом придет посторонний человек, его приглашают к столу. Это считается хорошим знаком. Во время ужина вставать из-за стола не годится, разговаривать много — тоже нехорошо.

Первую ложку кутьи хозяин подбрасывает к потолку — «чтобы так ягнята прыгали, как эта пшеница скачет от земли до потолка». Вторую ложку кутьи подбрасывали, «чтобы телята рыкали», а третью — «чтобы пчелы роились».

Раньше дети носили ужин близким родственникам: внуки — бабке и деду, племянники — тете и дяде, крестники — крестным родителям. Детей взамен угощали сладкой кутьей или пряниками, орехами, калачами, пирожками.

Приметы на Рождество

Издавна наши предки строго придерживались народных примет, а особенно в Рождество. Согласно преданиям, именно в этот праздник они могли определить ход событий грядущего года.

Если небо звездное — это к тому, что будет приплод скота, а также хороший урожай грибов и ягод.

Снежная метель на Рождество — к тому, что следует ждать хорошего урожая пшеницы. Кроме того, метель — хороший знак для пчеловода, ведь она предвещает хорошее роение пчел.

Если праздник выдался теплым — ждите холодной весны.

Оттепель на Рождество — к плохому урожаю овощей.

Идет снег хлопьями или лежит иней — к хорошему урожаю хлеба.

Наши предки утверждали, что работать и заниматься хозяйственными делами в Рождество Христово — грех. Ведь так вы можете нагнать нечистой силы в дом. Особенно плохой приметой на Рождество считалось шитье — тот, кто шьет в этот большой праздник, накликает слепоту на кого-то из своей семьи.

Еще есть примета, которой многие доверяют и по сей день — как проведешь Рождество, таким и год будет. Очень важно, чтобы в Свят-вечер у вас был богатый стол из 12 постных блюд — тогда в доме будет достаток весь год.

Нельзя ссориться с родными в Рождество — тогда проживете год в разногласии.

Рождество 2017: поздравления, стихи

Примите поздравленья в Рождество.

Пусть в вашей жизни чудо приключится,

Пусть радость, вдохновенье и добро

Сумеют в вашем доме поселиться.

Пускай надежда, вера, теплота

Вас в жизни ни на миг не покидают,

Пускай любая сбудется мечта,

Я искренне вам лучшего желаю!

Я вас сегодня поздравляю

С прекрасным, светлым, чистым днем,

Я только счастья пожелаю, Здоровья, мира!

С Рождеством!

Пусть Рождество благословит

На добрые поступки,

Господь здоровьем наградит,

И всем простит проступки!

Пусть Рождество тебе приносит

Покой на сердце, жизни радость.

Все то, о чем душа попросит,

Да претворит Господь в реальность!

Добра, удачи, мира торжество

Пускай подарит это Рождество!

Пускай рождественское чудо

Одарит вас своим теплом,

Пусть никогда не будет худо,

Встречайте каждый день с добром!