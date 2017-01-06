 
TOP 10

1 В Якутии сняли на ВИДЕО посадку Ту-154 с горящим двигателем

2 Расул Мирзаев опубликовал в Инстаграм ФОТО из больницы

3 Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на "Тур де Ски" (ВИДЕО)

4 Стрельба мажоров из автомата в центре Москвы попала на ВИДЕО

5 На КМ по биатлону в спринте победила чешка Коукалова. Россиянок нет даже в десятке (ВИДЕО)

6 Фильм "Викинг" жестко раскритиковал Максим Фадеев (ФОТО, ВИДЕО)

7 Во время прощальной речи Обамы солдат почетного караула упал в обморок (ВИДЕО)

8 Турецкие СМИ выдали Обаму за стамбульского террориста (ФОТО)

9 В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря (ФОТО)

10 На огромном уличном экране в Китае показали порно (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Биатлон, спринт, женщины, результаты 06.01.2017: золото - у Коукаловой, россиянки - вне подиума (ВИДЕО)

Опубликовано 06.01.17 16:56 Биатлон, спринт, женщины, результаты 06.01.2017: золото - у Коукаловой, россиянки - вне подиума (ВИДЕО)

6 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт.

Биатлон, спринт, женщины 6 января 2017: золото - у Коукаловой, россиянки не вошли даже в десятку

6 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт.

Лучшая из российских спортсменок Татьяна Акимова заняла только 14-е место.

А победу в гонке праздновал не попустившая промахов чешская биатлониста Габриэла Коукалова. На втором месте биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен. И замкнула "тройку" сильнейших француженка Марин Дорин-Абер.

Отметим, что на старт спринтерской гонки впервые за последние полтора года ужшкммт вышла одна из лидеров мирового женского биатлона олимпийская чемпионка Дарья Домрычева, которая сравнительно недавно родила ребенка. Однако судя по результату пока Дарья далека от своей привычной формы - белорусская спортсменка, допустив два промаха, пришла к финишу лишь в третьей десятке.

Биатлон, женщины, спринт 6 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

На КМ по биатлону в Оберхофе победил австриец Эберхард. Россияне - без медалей (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга