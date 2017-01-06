Биатлон, спринт, женщины, результаты 06.01.2017: золото - у Коукаловой, россиянки - вне подиума (ВИДЕО)

6 января 2017 в Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт.

Биатлон, спринт, женщины 6 января 2017: золото - у Коукаловой, россиянки не вошли даже в десятку

6 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт.

Лучшая из российских спортсменок Татьяна Акимова заняла только 14-е место.

А победу в гонке праздновал не попустившая промахов чешская биатлониста Габриэла Коукалова. На втором месте биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен. И замкнула "тройку" сильнейших француженка Марин Дорин-Абер.

Отметим, что на старт спринтерской гонки впервые за последние полтора года ужшкммт вышла одна из лидеров мирового женского биатлона олимпийская чемпионка Дарья Домрычева, которая сравнительно недавно родила ребенка. Однако судя по результату пока Дарья далека от своей привычной формы - белорусская спортсменка, допустив два промаха, пришла к финишу лишь в третьей десятке.

Биатлон, женщины, спринт 6 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО