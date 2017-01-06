YouTube возмущен ВИДЕО с мажорами, устроивших стрельбу из автомата в центре Москвы

На Ютуб опубликовано видео, на котором неизвестный устроил стрельбу из автомата в центре Москвы.

Столичное управление МВД проводит проверку появившегося в Сети видео, на котором запечатлено, как группа молодых кавказцев на внедорожнике открыла стрельбу из автомата в самом центре Москвы.

Изначально ролик был опубликован в Instagram и через некоторое время был удален самим автором umar_umarov11. Однако видео успели растиражировать в соцсетях.

На опубликованных на Youtube кадрах видно, как молодой мужчина достает из ужшкммт внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в воздух. Услышав автоматные очереди, прохожие в ужасе разбегаются, на кадрах слышшны женские крики. А вот друзья-мажоры реагируют на происходящее радостным смехом.

YouTube ВИДЕО стрельбы мажоров в центре Москвы возмутило соцсети

Интернет-пользователи возмущены наглостью очередных представителей "золотой молодежи", устроивших стрельбу из автомата на улицах столицы.

"Найти и посадить, потомкам в пример", "Странный народец... приехать в столицу своей страны и нашкодить... хоть один бы выложил видео где помогают старикам, учат молодежь хорошим поступкам...﻿", "Два мажорчика купили пугач (охолощенный автоамт, стреляющий только холостыми патронами), и решили понтануться", "Это - вызов! Вызов - народу, власти, всем нам!", - пишут в комментариях к видео пользователи.﻿

В Главном управлении МВД по Москве уже заявили, что намерены установить личности людей, устроивших себе такое «веселое развлечение». Как отмечают в полиции, первоначально предстоит установить, действительно ли стрельба происходило в центре города, как указано в комментариях к видеоролику.

Следует отметить, что если нарушители будут задержаны, то их могут привлечь к ответственности по статье 231 УК РФ «Хулиганство». Им грозит до 5 лет лишения свободы.