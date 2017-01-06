"Викинг": главный фильм 2017 года жестко раскритиковал Максим Фадеев (ФОТО, ВИДЕО)

Фильм "Викинг" в первую неделю 2017 года собрал около 750 млн рублей за первую неделю проката.

Фильм "Викинг" раскритиковал Максим Фадеев

Знаменитый отечественный продюсер Максим Фадеев подверг бурной критике нашумевшую кинокартину Андрея Кравчука "Викинг". По словам музыканта, картина вышла в прокат с возрастным ограничением "12+", хотя в реальности в ней содержится множество сцен кровопролития. Как написал Фадеев в своем "Инстаграм", он пришел в кино вместе с несовершеннолетними и был шокирован увиденным.

"Создатели фильма обещали, что картина очень ярко передает атмосферу и быт Руси времен принятия христианства. Я специально заранее ужшкммт проверил возрастные ограничения, так как с нами были несовершеннолетние дети. И каково же было мое недоумение, когда уже в самом начале картины мы все вместе с детьми лицезрели сцену убийства животного. Будучи педагогом по образованию, я совершенно уверен, что детям такое смотреть нельзя. Но даже она, в сравнении с тем, что начало происходить на экране дальше, может считаться относительно невинной. А дальше мы увидели толпы бегающих, перемазанных кровью людей. Неудивительно, что, не досмотрев фильм до конца, мы приняли решение вывести с сеанса детей", — написал возмущенный продюсер.

По словам Фадеева, в сложившейся ситуации необходим публичный развернутый ответ чиновников "Роскомнадзора" на вопрос: "на основании чего фильму "Викинг" было присвоено возрастное ограничение "12+"?". Музыкант уверен, что фильм может негативно влиять на психику ребенка и искажать восприятие истории нашей страны.

"Создатели подобного кино, да еще и снятого на бюджетные деньги, должны нести ответственность за свой продукт", — подытожил продюсер.

Фото опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 4 2017 в 6:32 PST

"Викинг": фильм собрал около 750 млн рублей за первую неделю проката

Тем временем, фильм "Викинг" собрал за первую неделю проката около 750 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте "Первого канала".

""Викинг" завоевывает все новые высоты. Абсолютный рекордсмен по кассовым сборам за один день, собравший почти 150 млн руб. только 1 января, к концу недели проката отечественный исторический блокбастер приближается к цифре в 750 млн (руб. — прим. ред.)", — сказано в сообщении.

Ранее kinobusiness.com писал о том, что кассовые сборы фильма "Викинг" в первый уик-энд составили 256,9 млн руб. при общем бюджете картины в 1,25 млрд руб.

Фильм "Викинг": смотреть онлайн ВИДЕО трейлер