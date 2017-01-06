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На берег немецкого острова выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками (ФОТО)

Опубликовано 06.01.17 12:40 На берег немецкого острова выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками (ФОТО)

Длина загрязненной береговой линии составила около 500 метров.

На берег расположенного в Северном море немецкого острова Лангеог вынесло тысячи пластиковых яиц с сюрпризом внутри. 

"Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж. Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно", - рассказала сотрудница детского сада, пришедшая вместе со своими воспитанниками убирать пляж. Ее слова приводит "Российская Газета".

По словам жителей острова, одни ужшкммт занимались сбором пластиковых яиц весь четверг и продолжили в пятницу. Длина загрязненной береговой линии составила около 500 метров.

Сначала люди решили, что это какое-то новогоднее чудо, но позднее они осознали серьезность проблемы.

"Это уже не весело, это серьезный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", - сказал мэр Лангеога Уве Гаррельспа.

По некоторым данным, грузовое судно потеряло контейнер с пластиковыми яйцами во время шторма. Затем их выбросило на берег немецкого острова. Также на пляже также были найдены детали от конструктора Lego, провода и пластиковые мешки.
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