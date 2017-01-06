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Биатлон сегодня, женщины, спринт 6 января: смотреть онлайн, где трансляция КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 06.01.17 11:43 Биатлон сегодня, женщины, спринт 6 января: смотреть онлайн, где трансляция КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

6 января 2017 в немецком Оберхофе пройдет 4 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017.

6 января 2016 годна в немецком Оберхофе состоится женский спринт на 7,5 км в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Начало гонки в 16:15 мск.

Биатлон, спринт, женщины 6 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию женского спринта по биатлону 6 января 2016 покажет "Мачт ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 16:05 мск.

Биатлон, спринт, женщины 6 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

В последний раз россиянки участвовали в спринте в третьем этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Чехии, причем ужшкммт первое место в той гонке триумфально заняла наша соотечественница Татьяна Акимова. Второй стала француженка Анаис Шевалье, а замкнула тройку лидеров американка Сюзан Данкли.

На старт в Оберхофе в составе российской сборной выйдут Ольга Подчуфарова (№ 4), Татьяна Акимова (№ 12) Екатерина Глазырина (№ 37), Ульяна Кайшева (№ 53) и Ирина Услугина (№ 90)

Биатлон сегодня, спринт, женщины. 6.01.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
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