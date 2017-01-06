Финал МЧМ 2017, хоккей, США - Канада: обзор матча от 06.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

В ночь на 6 января 2017 сборная США по хоккею победила Канаду в финале МЧМ 2017.

Хоккей, США - Канада, финал МЧМ 2017: счет 5:4 принес американцам золотые медали

Представители американской молодежной хоккейной команды победили в чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд. Финал первенства проходил в Монреале. Оппонентами США в схватке стали представители сборной Канады. В результате поединок закончился со счетом 5:4 по буллитам (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0).

США - Канада: обзор финала МЧМ 2017

Авторами голов в составе молодежной сборной США стали: Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48), у канадцев ответили Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45).

Решающий буллит реализовал Трой Терри.

США - Канада, счет 5:4 ВИДЕО голов

Таким образом, американская "молодежка" в четвертый раз ужшкммт за свою историю стала чемпионом мира среди молодежных команд. Ранее США побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.

Как писал TopNews, роcсийская молодежная команда завоевала "бронзу", обыграв шведскую команду в матче за третье место.