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Святки в 2017 году: какого числа, когда начинаются, обряды, традиции

Опубликовано 06.01.17 01:56 Святки в 2017 году: какого числа, когда начинаются, обряды, традиции

Святки 2017 длятся целые 12 дней, вплоть до Крещения, которое приходится на 19 января.

Святки 2017: когда начинаются

Сразу после празднования Нового года православные христиане отмечают другой любимый праздник - Святки, которые начинаются 6 января и продолжаются вплоть до Крещения, 19 января.

Итак, Святки обычно делились на три главных праздника — это Рождество, Старый Новый год и Крещение. Этот период люди проводили очень весело и радостно, не обходилось, конечно, и без девчачьих гаданий на суженного и на будущее, устраивались гулянья и посиделки.

Как и в другие ужшкммт праздники, в народе существовало поверье, что в Святки ни в коем случае нельзя работать, поэтому работа стояла, а люди устраивали веселые развлечения.

Святки: что это за праздник

Со Святками связывают обычно интересную легенду. Задолго до того, как Дева Мария родила Иисуса, волхвы заметили самую яркую звезду на небе, что означало только одно — где-то родился Царь. Поэтому они решили преподнести этому правителю дары и ориентируясь по этой звезде отправились в путь. Этот случай и стал в основу этого праздника

Святки 2017: обряды и традиции

Начинаются святки 6 января, в день перед Рождеством. Ему предшествует строгий пост, во время которого нельзя практически ничего, иногда только можно кашу приправить маслом.

В рождественский вечер – Сочельник – все православные ждут появления первой звезды, чтобы возрадоваться появлению на свет Христа. В этот момент завершается рождественский пост и верующим разрешается пробовать вкусные и сытные блюда, приготовленные для празднования. 

Празднество начинается с того, что глава в семье, то есть мужчина, каждому раздавал просвиру — вымоченный хлеб в меде. При этом он поздравлял с праздником, желая всего самого наилучшего в этом году. 

Главным блюдом на столе в Сочельник была кутья и взвар. Первая готовилась из пшена, риса или ячменя, добавляя в неё изюм, орехи и мед. Взвар готовили из фруктов, для этого брали яблоки, груши, сливы, изюм и вишни, из которых готовили обычный компот. Но. прежде, чем накрыть стол, его необходимо было устелить сеном, который лежал под скатертью весь период праздников.

Посредине стола устанавливали так называемый Дидух, а на деле просто устанавливали сноп сена в вазу. В дом вносили его торжественно всей семьей. Эта традиция чем-то напоминает современную, когда всей семьей наряжают ель. Но для многих Сочельник служил днем, когда осуществляется основная подготовка к Рождеству, ведь в на Рождество работать нельзя было раньше, поэтому хозяйки все блюда готовили в Сочельник. 

На Рождество каждая хозяйка обязательно готовит холодец, запеченного поросенка, другие мясные блюда. На праздничном столе также присутствуют пироги, различные сладости и другие вкусные блюда. Святки издавна считались веселыми, праздничными днями. Работать было запрещено. Люди веселились, ходили друг к другу в гости, пели колядки. В наши дни традиция колядования сохранилась, но сейчас по домам ходят только дети в надежде получить какое-нибудь лакомство.

Святки: гадания

Святочные дни – самое подходящее время для гадания. Молодые девушки гадают на суженого – каким он будет и скоро ли ожидается свадьба.

В народе существуют сотни проверенных способов узнать, ждет ли девушку суженый вскоре или же она останется одинока еще целый год. Гадают на любовь и парни, но не так часто. Гадание на любовь – традиционное развлечение молодых девушек на Святки.

Среди способов узнать о любимом особенно популярны обряды с зеркалом, с воском и свечами, кольцом, обувью, книгой, картами. Реже проводят обряды на иглах, еловых ветвях, посуде.

Завершаются Святки в день Крещения, 19 января.
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