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Хоккей, Россия - Швеция, МЧМ 2017: обзор матча от 06.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 06.01.17 01:37 Хоккей, Россия - Швеция, МЧМ 2017: обзор матча от 06.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

В ночь с 5 на 6 января 2017 в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Швеции со счетом 2:1.

Хоккей, Россия - Швеция: счет 2:1 принес россиянам бронзовые медали МЧМ 2017

В матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду Швеции. Матч, состоявшийся в ночь с 5 на 6 января 2017 года на льду "Белл-центра" в Монреале (Канада), закончился победой российской дружины со счетом 2:1.

Россия - Швеция: обзор матча МЧМ 2017

Первый период матча за бронзовые награды МЧМ-2017 завершился без забитых голов.

В начале второго периода всего 16 секунд понадобилось подопечным Валерия Брагина, чтобы распечатать ворота соперника. Лучший ужшкммт бомбардир чемпионата Кирилл Капризов получил передачу на правом фланге, прорвался к воротам и выкатившись на "пятачок", уверенно переиграл вратаря — 0:1!

Однако на 31-й минуте глупая ошибка Рыков у своих ворот привела к тому, что Дален сравнял счет — 1:1.

И все же наши хоккеисты в этот вечер оказались сильнее. Уже в дополнительное время лучший игрок полуфинального матча с американцами Денис Гурьянов, "обокрав" шведского защитника, протолкнул шайбу мимо голкипера Сандстрема.

2:1 - российская сборная завоевала бронзовые награды МЧМ-2017!

Россия - Швеция, счет 2:1. ВИДЕО голов
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