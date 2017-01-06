Хоккей, США - Канада, финал МЧМ 2017: смотреть онлайн 6.01.2017, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

6 января 2017 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 сборная США сыграет с командой Канады.

6 января 2017 на хоккейной арене "Белл Центр" в Монреале (Канада) состоится финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между командами США и Канады. Начало встречи в 04:00 по мск.

Хоккей, США - Канада, финал МЧМ-2017: онлайн трансляция, смотеть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию финала МЧМ 2017 США - Канада 6 января 2017 покажет телеканал "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 04:00 мск.

Хоккей, США - Канада, финал МЧМ 2017, 6 января. Смотреть онлайн ВИДЕО.

Хоккей, США - Канада 6 января 2017: перед финалом МЧМ

Напомним, что сборная США вышла в финал молодежного чемпионата мира по ужшкммт хоккею, обыграв накануне в драматичном матче в серии послематчевых буллитов сборную России со счетом 4:3.

Россия - США, 3:4. ВИДЕО голов

Что касается сборной Канады, то в своем полуфинале родоначальники хоккея сумели обыграть одного из главных фаворитов турнира команду Швеции со счетом 5:2.

Канада - Швеция, 5:2. ВИДЕО голов

Таким образом, в финале МЧМ 2017 сыграют две североамериканские сборные.

Отметим, что "кленовые" преодолели плей-офф легче, чем им давались некоторые матчи в группе. В четвертьфинале канадцы взяли вверх над командой Чехии со счетом 5:3, а в полуфинале расправилась с грозными шведами, которые выиграли в своей группе. Таким образом канадцы являются самой много забивающей командой на турнире — в их активе числится уже 31 гол.

Лидером "кленовых" стал Дилан Строме, на счету которого 2 забитые шайбы и 6 голевых передач.

Сборная США напротив, сравнительно легко выиграла все матчи группового этапа, а вот в стадии плей-офф столкнулись с трудностями.

Первую стадию игры на вылет они выиграли со счетом 3:2 у команды из Швейцарии, которая на групповом этапе ни разу не выиграла в основное время. А в полуфинале со сборной Россией фортуна была более благосклонна к американцам в серии послематчевых буллитов.

У команды США можно выделить Клейтона Келлера, который забросил на турнире 3 шайбы и отдал 7 голевых передач.

Отметим, что последний финал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборные США и Канады, прошел в 2010 году, победу в нем праздновала американская молодежка.

Что касается их сверстников из Канады, то родоначальники хоккея последний раз завоевывали почетный трофей в 2015 году. При этом сборная Канады -16-кратный победитель молодежного чемпионата мира.

Американцы выигрывали турнир всего трижды.

Хоккей, США - Канада, 6 января 2017, финал МЧМ: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев турнира фаворитами предстоящего финала МЧМ и принимают ставки на победу Каанады со средним коэффициентом 1,85, на успех американцев - 3,20, на ничью - 5,00.