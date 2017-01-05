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Хоккей, Швеция - Россия, МЧМ 2017: смотреть онлайн 05.01.2017, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 05.01.17 22:05 Хоккей, Швеция - Россия, МЧМ 2017: смотреть онлайн 05.01.2017, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча МЧМ 2017 Швеция - Россия 5 января 2017 читайте в обзоре TopNews.

5 января 2017 года на стадионе "Белл-центр" в канадском Монреале молодежные сборные России и Швеции сыграют в матче за третье место в Чемпионате мира по хоккею 2017. Начало игры в 23:30 мск.

Швеция - Россия 5 января 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Швеция - Россия 5 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 23:30 мск.

Хоккей, Швеция - Россия 5 января 2016: перед матчем МЧМ-2017

Ранее на этапе плей-офф молодежная сборная России по хоккею обыграла Данию со счетом 4:0, а ужшкммт в полуфинале потерпела поражение от США - 3:4 Б.

Хоккей, Россия - США 3:4Б ВИДЕО

В свою очередь, Швеция разгромила Словакию - 3:8, а после этого проиграла Канаде - 2:5.

Хоккей, Швеция - Россия 5 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают шведов фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу этой команды со средним коэффициентом 2,1, на ничью - 4,7, на успех России -  2,66.
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