"Шерлок Холмс", 4 сезон, 2 серия: опубликовано ВИДЕО из второго эпизода нового сезона "Шерлока"

"Шерлок", новый сезон 2017: во 2-й серии нового сезона, которая выйдет в эфир Первого канала 8 января 2017, Холмс окажется при смерти.

"Шерлок": 4 сезон: 2 серия "Шерлок Холмс при смерти" расскажет о самом гнусном злодее сериала

В ночь с воскресенья на понедельник - с 8 на 9 января 2016 года - в эфире "Первого канала" будет показан 2 эпизод 4 сезона сериала "Шерлок", получивший в нашей стране заголовок "Шерлок при смерти". Серия отсылает зрителя к рассказу Артура Конана Дойля "Шерлок Холмс при смерти".

В новой серии покажут самого гнусного злодея сериала - Калвертона Смита, в сравнении с которым, по мнению создателей сериала, меркнет личность самого Джима Мориарти.

В опубликованном трейлере нового эпизода можно ужшкммт отметить явно изможденный вид самого Шерлока, который, очевидно, очеь тяжело переживает трагедию в семье Ватсон и потерю единственного друга.

Главным сценаристом 2 эпизода 4 сезона сериала "Шерлок" стал Стивен Моффат, режиссером выступил Ник Харран. Образ коварного злодея воплотил на экране Тоби Джонс.

"Шерлок", 4 сезон, 2 сезон. ВИДЕО трейлер

Как писал ранее TopNews, 1 серия 4 сезона сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли вышла 1 января 2016 ода. Большинство фанатов и критиков нелестно отозвались об этом эпизоде.

Так, 3 января The Guardian опубликовал статью критика Ральфа Джонса под названием "Шерлок медленно превращается в искаженную версию Джеймса Бонда". В материале говорилось о том, что Шерлок "забыл о трубке и скрипке", а сериал больше походит на боевик.

В ответ на это один из создателей сериала "Шерлок" Марк Гатисс опубликовал стихотворение, в котором напомнил, что в книгах Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс никогда не стеснялся применить силу и знал приемы борьбы, с помощью которых победил Мориарти, а также неплохо боксировал.

"Стреляя в пигмеев и гончих из Ада / Держался ли Шерлок викторианских правил?" - отмечает Гатисс в своем стихотворении.