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Названы номинанты на премию Американской гильдии сценаристов

Опубликовано 05.01.17 13:17 Названы номинанты на премию Американской гильдии сценаристов

Также специалисты назвали самый скачиваемый фильм 2016-го года.

Номинантами на премию Американской гильдии сценаристов в этом году стали драма "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, трагикомедийный фильм-мюзикл "Ла-Ла Лэнд" Демиена Шазелла, драма Кеннета Лонергана "Манчестер у моря", а также фантастический боевик "Дэдпул" Тима Миллера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные источники, номинантами на премию за лучший оригинальный сценарий стали: Лонерган за "Манчестер у моря", Дженкинс за "Лунный свет", Шазелл за "Ла-Ла Лэнд", а также Тейлор Шеридан и сценарий к фильму "Любой ценой"" и Джефф Николс за сценарий к "Лавинг".

В категории за лучший ужшкммт адаптированный сценарий сразятся: "Прибытие" (сценарист Эрик Хайссерер), "Ограды" и Огаст Уилсон, "Скрытые фигуры" (сценаристы - Эллисон Шредер и Теодор Мелфи), "Дедпул" (Ретта Риза и Пола Верника).

Кроме того, "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом в главной роли стал самой скачиваемой картиной с пиратских сайтов в 2016 году.

 На втором и третьем местах расположились ленты "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Первый мститель: Противостояние".

В топ-5 рейтинга также вошел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", ставший в минувшем году пятикратным номинантом на премию "Оскар", уточняет "Росбалт".
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