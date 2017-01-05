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Ученые обнаружили загадочный источник "радиосигналов инопланетян"

Опубликовано 05.01.17 13:04 Ученые обнаружили загадочный источник "радиосигналов инопланетян"

Специалистам удалось локализовать источник "инопланетного" сигнала.

По словам ученых, источником быстрых радиоимпульсов, которые ряд ученых считают посланиями инопланетной цивилизации, является не Млечный Путь, как считалось ранее, а галактика, удаленная от Земли на миллиарды световых лет.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, для локализации источника одного из быстрых радиоимпульсов FRB 121102, команда специалистов использовала целый ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть.

Исследователи ужшкммт выяснили, что источником радиоимпульсов является карликовая галактика, расположенная в созвездии Возничего в трех миллиардах световых лет от нашей планеты. Проведенные в дальнейшем наблюдения в Обсерватории Джемини на Гавайях показали, что эта галактика в десять раз меньше Млечного Пути и имеет всего один процент от его массы.

Оказалось, что галактика постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически порождая вспышки, аналогичные FRB 121102, источником которых является компактный объект в центре галактики, а природа самого излучения по-прежнему непонятна.

Точечный характер объекта указывает на то, что источником могут быть черные дыры, однако против этой теории говорит отсутствие рентгеновского излучения. Астрономы полагают, что радиоимпульсы могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается. Тем не менее, такую теорию опровергает отсутствие периодичности в FRB-вспышках.
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