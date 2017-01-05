Биатлон сегодня, мужчины, спринт 05.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

5 января 2017 в немецком Оберхофе стартует 4 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017.

5 января 2017 года в немецком Оберхофе состоится мужской спринт по биатлону на дистанции 10 км в рамках четвертого этапа Кубка мира 2016-2017. Начало спринтерской гонки в 16:15 мск.

Биатлон, мужчины, спринт 5.01.2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу

В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 5 января 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте телеканала можно будет следить за ходом гонки онлайн. Начало в 16:05 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 05 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Болельщики сборной России по биатлону ужшкммт ожидают от наших спортсменов призовых мест, ведь на прошлом этапе Кубка мира в Чехии лидер нашей команды Антон Шипулин смог взять "серебро" в спринте. Победителем же того заезда стал француз Мартер Фуркад, а третье место завоевал норвежец Эмиль Свендсен.

5 января на старт спринтерской гонки в Оберхофе в составе сборной России выйдут Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Юрий Шопин.

Биатлон, мужчины, спринт 05.01.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО