Блогеры раскритиковали Dolce & Gabbana из-за платья Меланьи Трамп (ВИДЕО)

Ранее многие известные американские модельеры отказались одевать новую первую леди США.

Известный дизайнер Стефано Габбана стал объектом резкой критике со стороны пользователей социальных сетей после того, как опубликовал в своем "Инстаграм" фотографию жены избранного президента США Меланьи Трамп в коктейльном платье Dolce & Gabbana.

Новая первая леди США появилась в наряде от именитых кутюрье на новогодней вечеринке в Палм-Бич. Габбана опубликовал снимок Меланьи в соцсети под хэштег #DGWoman и назвал ее красавицей. Однако вслед за этим ужшкммт многие пользователи стали писать модельеру гневные комментарии.

Фото опубликовано stefanogabbana (@stefanogabbana) Янв 1 2017 в 4:44 PST

"Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо", — написал один из фолловеров дизайнера.

"Подумайте об этике. Разве стали бы вы с тем же энтузиазмом одевать жену Гитлера?", — поинтересовался другой пользователь соцсети.

"Он просто жалеет, что ему не довелось одевать жену Муссолини. А это шанс подобраться к мечте поближе", — отметил g_klein_.

"Ваш аккаунт взломали что ли?", — шутит еще один подписчик.

"Этот пост — это шутка, верно? Больше никогда не куплю ничего от Dolce & Gabbana", — негодует rosebuddlove.

"Жаль, что я не могу вернуть мою сумку от Dolce & Gabbana", — сокрушается подписчик еще один.

Сам Габбана ответил на некоторые недружелюбные комментарии смайликами-сердечками, а грубых пользователей назвал невеждами.

Отметим, что нашлись и те, кто выразили восхищение нарядом первой леди и пожелали Габбане не обращать внимания на негативные сообщения.

Напомним, что ранее одевать Меланью Трамп отказались такие известные американские модельеры, как Марк Джейкобс и Том Форд.