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YouTube шокировало ВИДЕО спасения 2-летнего мальчика братом-близнецом

Опубликовано 05.01.17 11:42 YouTube шокировало ВИДЕО спасения 2-летнего мальчика братом-близнецом

Видео на Ютуб, на котором комод упал на малышей в американском Солт-Лейк-Сити, стало вирусным, собрав за несколько дней свыше 11 млн просмотров.

В американском Солт-Лейк-Сити, штат Юта, двухлетний мальчик Боуди Шофф спас своего брата-близнеца Брока из-под упавшего на него комода. Видео инцидента было опубликовано в Сети и мгновенно стало вирусным, собрав на YouTube всего за пару дней свыше 11 млн просмотров.

В кадре братья играют с комодом и пытаются залезть в его ящики. В какой-то момент комод опрокинулся, и оба малыша оказались под ним.

Боуди удалось быстро выбраться, но ужшкммт его брат остался под упавшим шкафом. И пока Брок лежал под комодом, Боуди бегал вокруг, залезал на мебель сверху, но в конце концов смог отодвинуть его и освободить брата.

По словам матери мальчиков, она отреагировала на трансляцию с камеры наблюдения, услышав грохот,. Однако войдя в комнату обнаружила, что с детьми все в порядке. В свою очередь, отец детей сразу после случившегося прикрутил комод к стене болтами.

YouTube ВИДЕО спасения из-под упавшего комода двухлетнего мальчика братом-близнецом мгновенно стало вирусным
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