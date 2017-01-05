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Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание трансляций 4-го этапа опуббликовано в Сети

Опубликовано 05.01.17 10:28 Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание трансляций 4-го этапа опуббликовано в Сети

5 января в Германии стартовал 4 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 4 этап стартует в Германии

В немецком Оберхофе с 5 по 8 января 2017 года пройдет 4-й этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Расписание этапа включает в себя шесть гонок — спринты, гонки преследования и масс-старты.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 4 этап: состав сборной России

Окончательный состав сборной России по биатлону на 4 этап Кубка мира 2016-2017 в Оберхофе еще не определен, но уже известно, что на этом этапе точно выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 4-й этап: расписание гонок в Оберхофе (время московское):

5 января, четверг

16:15 Мужчины. Спринт. 10 км

6 января, пятница

16:15 Женщины. Спринт. 7,5 км

7 января, суббота

13:30 Мужчины. Гонка ужшкммт преследования. 12,5 км

16:40 Женщины. Гонка преследования. 10 км

8 января, воскресенье

14:30 Мужчины. Масс-старт. 15 км

16:40 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
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