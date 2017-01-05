Рамуш Харадинай был командиром косовских албанцев.

По данным агентства Reuter, бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был арестован во Франции по выданному властями Сербии ордеру. В своем сообщении издание ссылается на источник в полиции.

Харадинай, являвшийся полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-99 годов, считается военным преступником в Сербии. Он занимал должность премьера Косово в 2004-2005 годах. Также он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был ужшкммт оправдан.

Подробности его ареста во Франции не уточняются.

Как напоминает РИА Новости, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии, состоявщей в то время из Сербии и Черногории, силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.