СМИ: во Франции арестовали бывшего премьера Косово
Опубликовано 05.01.17 10:12
Рамуш Харадинай был командиром косовских албанцев.
По данным агентства Reuter, бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был арестован во Франции по выданному властями Сербии ордеру. В своем сообщении издание ссылается на источник в полиции.
Харадинай, являвшийся полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-99 годов, считается военным преступником в Сербии. Он занимал должность премьера Косово в 2004-2005 годах. Также он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был ужшкммт оправдан.
Подробности его ареста во Франции не уточняются.
Как напоминает РИА Новости, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии, состоявщей в то время из Сербии и Черногории, силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.