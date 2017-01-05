Киберпреступник сравнил нападки Вашингтона на Москву с "фейковой кибервойной".

Румынский хакер Лазар Марчел Лехел, известный под псевдонимом Guccifer, отбывающий у себя на родине тюремное заключение за взлом электронной почты ряда политиков, в том числе бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, посчитал, что попытки США обвинить Россию в кибератаках на свою избирательную систему напоминают истерию времен Холодной войны.

В своем интервью Fox News Лехел усомнился в достоверности утверждений администрации президента Барака Обамы, обвинившей Москву в причастности к взлому серверов демократов, назвав их ужшкммт частью "фейковой кибервойны".

"Американцы сошли с ума от мысли о русских и их вторжении в Соединенные Штаты. Это безумие ... это истерия, вы понимаете?"— цитирует хакера Lenta.ru.

44-летний Лазар Марчел Лехел был приговорен к тюремному заключению в США и Румынии за причастность ко взлому почтовых ящиков американских политиков. Он признал свою вину во взломе почты Хиллари Клинтон в мае 2016 года. Ожидается, что после отбытия наказания на родине в 2019 году он будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где его ждет еще 52 месяца тюрьмы.

29 декабря 2016 года США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, в течение 72 часов из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей.