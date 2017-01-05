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Хоккей, Россия - США, МЧМ 2017: обзор матча от 04.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 05.01.17 01:17 Хоккей, Россия - США, МЧМ 2017: обзор матча от 04.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

4 января 2017 в полуфинальном матча молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде США в серии буллитов со счетом 3:4.

Хоккей, Россия - США: счет 3:4 лишил россиян финала МЧМ 2017

В полуфильном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде США. Матч, состоявшийся 4 января 2017 года на льду "Белл-центра" в Монреале (Канада), закончился победой американцев со счетом 4:3.

Россия - США: обзор полуфинала МЧМ 2017

Первыми счет в матче открыли россияне. На 12-й минуте Кирилл Капризов воспользовался скрытым пасом Воробьева и сумел из-за ворот протолкнуть шайбу между ног голкипера соперников, записав на свой счет восьмую шайбу ужшкммт на турнире.

Американцы сравняли счет за 55 секунд до окончания первого периода. Колин Уайт бросил почти с нулевого угла — и шайба рикошетом от нашего голкипера Ильи Самсонова залетела в ближний угол.

В самом начале второго периода Денис Гурьянов удачно сыграл на добивании и снова вывел сборную России вперед.

Однако вскоре американцы вновь сравняли счет в матче. На 31-й минуте численное большинство реализовал Люк Канин.

Через шесть минут бросок Колина Уайта после рикошета не смог парировать наш голкипер.

В третьем периоде американцы имели великолепный шанс увеличить разрыв в счете, но не сумели реализовать назначенный арбитром буллит - команду спас Илья Самсонов.

А буквально через минуту подопечным Валерия Брагина удалось сравнять счет - дубль оформил Денис Гурьянов. 

Основное время матча так и закончилось со счетом 3:3. Не сумели команды отличиться и в овертайме. Судьба матча решалась в серии буллитов, где сильней оказалась сборная США.

Отметим, что в серии буллитов обе команды исполнили по семь бросков, а решающей стала попытка Троя Терри, который за серию точно исполнил все три своих буллита.

Россия - США, счет 3:4. ВИДЕО голов
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